В Самаре молодой парень сбил насмерть пенсионерку

Из собранных сотрудниками ГИБДД материалов следует, что 23-летний молодой человек за рулем «одиннадцатой» ехал по улице Вольской со стороны Воронежской. По предварительной информации полицейских, напротив дома № 107 на улице Вольской он сбил 80-летнюю женщину, которая шла по проезжей части во встречном направлении. В результате ДТП пенсионерка скончалась.По факту случившегося сотрудники полиции проводят проверку, сообщает ГУ МВД по Самарской области.