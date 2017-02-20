В Самаре молодой парень избил мужчину молотком, пытаясь завладеть его автомобилем

По данным полиции, 35-летний житель города разместил объявление о продаже своего авто на одном из интернет-сайтов. На него отликнулся человек, который хотел осмотреть транспортное средство. Мужчины встретились возле одного из домов на улице Коммунистическая. "Потенциальный покупатель", которому на вид было не больше 25 лет, в холе осмотра указал продавцу на якобы имеющиеся следы перекраски авто. Когда владелец машины наклонился, чтобы осмотреть элемент, парень неожиданно напал на него и стал наносить удары молотком по голове, требуя отдать ключи от машины. Несмотря на травмы, хозяин авто смог подняться на ноги, нападавший испугался и убежал, а пострадавший обратился за медпомощью.Личность предполагаемого нападавшего была вскоре установлена. Им оказался самарец 1995 года рождения, ранее не судимый и нигде не работающий в натоящее время."Оперативники выяснили точный адрес разыскиваемого, выехали на место и задержали подозреваемого. В ходе разговора с полицейскими молодой человек признался в нападении на мужчину и показал место, куда спрятал молоток, которым наносил удары", - говорится в сообщении ГУ МВД России по Самарской области.В настоящее время по факту разбоя возбуждено угроловное дело, ведется следствие.