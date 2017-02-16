В Самаре молодой парень чуть не убил собственную бабушку

Инцидент произошел в квартире дома, расположенного на улице Перекопской в Совестком районе Самары.



Сотрудники полиции установили, что к 70-летней пожилой женщине пришел ее 26-летний внук. Между ними произошла ссора, в ходе которой парень схватил нож и ударил им свою бабушку. Потерпевшая стала звать на помощь, на шум вышли соседи, которые вызвали «скорую помощь» и полицию. Воспользовавшись моментом, злоумышленник выбежал из квартиры и скрылся.



Вскоре полицейские установили место нахождения молодого человека и задержали его. Внук потерпевшей, который нигде не работает и ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в содеянном признался и рассказал подробности.



В настоящее время по факту покушения на убийство возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.