В Самаре могут увеличить число лимитированных поездок по транспортной карте
К концу апреля власти планируют принять решение по этому вопросу.
В среду, 19 апреля, во время эфира на телеканале «Россия 24» губернатор Самарской области Николай Меркушкин прокомментировал ситуацию с лимитами по транспортной карте для льготников. Он отметил, что в настоящее время анализируется количество льготников, которые не смогли уложиться в 50 поездок.
- В феврале не уложились 4,2% льготников, в марте - около 19%. В апреле показатели ниже. К концу этого месяца мы решим, каким категориям и сколько поездок будет определено. Большинство впишутся в лимит 50 поездок. Те, кому необходимо больше по объективным причинам, смогут написать заявление, обосновать, и им или будет увеличено количество поездок, или будет выплачиваться дополнительное пособие, - заверил глава региона.
Он также отметил, что многие регионы России переходят к адресной социальной помощи.
- Раньше у нас не было важно, какой ты имеешь доход. Были случаи, когда человек имел доход 40-50 тысяч рублей и получал льготу. А есть люди, многодетные семья например, где доход на душу населения - три-четыре тысячи рублей. Сейчас мы им в пять раз увеличили выплаты, а с части людей сняли. Но мы вернемся к этому вопросу, и заслуженным людям, которые получили льготы за добросовестную работу, будем из специального фонда выплачивать деньги по итогам года, - сообщил Николай Меркушкинглава региона.
В среду, 19 апреля, во время эфира на телеканале «Россия 24» губернатор Самарской области Николай Меркушкин прокомментировал ситуацию с лимитами по транспортной карте для льготников. Он отметил, что в настоящее время анализируется количество льготников, которые не смогли уложиться в 50 поездок.
- В феврале не уложились 4,2% льготников, в марте - около 19%. В апреле показатели ниже. К концу этого месяца мы решим, каким категориям и сколько поездок будет определено. Большинство впишутся в лимит 50 поездок. Те, кому необходимо больше по объективным причинам, смогут написать заявление, обосновать, и им или будет увеличено количество поездок, или будет выплачиваться дополнительное пособие, - заверил глава региона.
Он также отметил, что многие регионы России переходят к адресной социальной помощи.
- Раньше у нас не было важно, какой ты имеешь доход. Были случаи, когда человек имел доход 40-50 тысяч рублей и получал льготу. А есть люди, многодетные семья например, где доход на душу населения - три-четыре тысячи рублей. Сейчас мы им в пять раз увеличили выплаты, а с части людей сняли. Но мы вернемся к этому вопросу, и заслуженным людям, которые получили льготы за добросовестную работу, будем из специального фонда выплачивать деньги по итогам года, - сообщил Николай Меркушкинглава региона.
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