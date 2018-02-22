В Самаре могут изменить порядок зачисления в первый класс детей с временной регистрацией

В городском департаменте образования отмечают увеличение случаев « фиктивной» регистрации ребенка по месту пребывания.



Родители делают это для того, чтобы попасть в желаемую школу. Это приводит к нехватке мест для детей, которые реально живут вблизи этих школ. Наиболее популярные в этом плане: дневной пансион-84 и школа №124. Похожая ситуация наблюдается на территориях с массовой застройкой, где расположены школы №139, 149, 154, 175, 58.



Комитет по образованию и науке Самарской губернской думы решил изучить возможность внесения изменений в законодательство, касающихся очередности зачисления в учебные заведения. Как вариант, предлагается отдавать преимущество тем детям, которые постоянно проживают на закрепленной за школой территорией. Тех же, кто имеет временную регистрацию, учитывать во вторую очередь. Инициатива находится на стадии обсуждения.