В Самаре мобилизовали всю технику для ликвидации последствий снегопада
В ночь на четверг, 14 декабря, синоптики прогнозировали обильное выпадение осадков.
По поручению врио губернатора Самарской области Дмитрия Азарова в городе создан оперативный штаб для принятия всех необходимых мер по борьбе с последствиями снегопада. Его возглавил временно исполняющий полномочия главы Самары Владимира Василенко.
Планируется, что в ночную смену МП г«Благоустройство» задействует все ресурсы техники и персонала. Будут использоваться погрузчики, мультикары, бобкаты, самосвалы, автогрейдеры, МТЗ-80 (щетки). После расчистки будет производиться обработка улично-дорожной сети противогололедными реагентами.
Также на уборку подведомственных территорий мобилизованы администрации внутригородских районов, муниципальные предприятия, управляющие компании, ТСЖ, ЖСК, подрядные организации. Хозяйствующие субъекты также выходят на уборку прилегающих территорий и вывоз снега.
Особое внимание будет уделяться отработке обращений горожан, которые поступают через социальные сети, в частности, в адрес аккаунтов Дмитрия Азарова, мобильной приемной губернатора и администрации Самары в Twitter. Всю ночь в режиме онлайн будет приниматься информация от жителей о самых проблемных участках дорог. Эту работу будет лично контролировать Владимир Василенко.
Помимо "твиттера", обращения также принимают дежурные администраций внутригородских районов:
Железнодорожный – 3390150
Кировский – 9950526
Красноглинский – 9500313
Куйбышевский – 3300554
Ленинский – 3392775
Октябрьский – 3345739
Промышленный – 9950059
Самарский – 3333953
Советский – 2624621
Необходимо отметить, что осложнение в работах по расчистке снега на проезжей части дорог и вывозу снежных масс на полигоны связано с большим количеством припаркованного автотранспорта. В связи с этим службы благоустройства призывают граждан, по возможности, освобождать обочины, особенно в ночное время суток, когда выполняется наибольший объем работ.
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