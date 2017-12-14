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В Самаре мобилизовали всю технику для ликвидации последствий снегопада

В ночь на четверг, 14 декабря, синоптики прогнозировали обильное выпадение осадков.

По поручению врио губернатора Самарской области Дмитрия Азарова в городе создан оперативный штаб для принятия всех необходимых мер по борьбе с последствиями снегопада. Его возглавил временно исполняющий полномочия главы Самары Владимира Василенко.

Планируется, что в ночную смену МП г«Благоустройство» задействует все ресурсы техники и персонала. Будут использоваться погрузчики, мультикары, бобкаты, самосвалы, автогрейдеры, МТЗ-80 (щетки). После расчистки будет производиться обработка улично-дорожной сети противогололедными реагентами.

Также на уборку подведомственных территорий мобилизованы администрации внутригородских районов, муниципальные предприятия, управляющие компании, ТСЖ, ЖСК, подрядные организации. Хозяйствующие субъекты также выходят на уборку прилегающих территорий и вывоз снега.

Особое внимание будет уделяться отработке обращений горожан, которые поступают через социальные сети, в частности, в адрес аккаунтов Дмитрия Азаровамобильной приемной губернатора и администрации Самары в Twitter. Всю ночь в режиме онлайн будет приниматься информация от жителей о самых проблемных участках дорог. Эту работу будет лично контролировать Владимир Василенко. 

Помимо "твиттера", обращения также принимают дежурные администраций внутригородских районов:

Железнодорожный – 3390150

Кировский – 9950526

Красноглинский – 9500313

Куйбышевский – 3300554

Ленинский – 3392775

Октябрьский – 3345739

Промышленный – 9950059

Самарский – 3333953

Советский – 2624621

Необходимо отметить, что осложнение в работах по расчистке снега на проезжей части дорог и вывозу снежных масс на полигоны связано с большим количеством припаркованного автотранспорта. В связи с этим службы благоустройства призывают граждан, по возможности, освобождать обочины, особенно в ночное время суток, когда выполняется наибольший объем работ. 
Дата: 14 декабря 2017 , 00:20
345
Автор текста: Кирилл Ляхманов
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