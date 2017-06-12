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В Самаре мероприятия ко Дню России посетили более 100 тысяч человек

Празднование Дня России проходит в понедельник, 12 июня, на второй очереди набережной в рамках Межрегионального фестиваля набережных «ВолгаФест».

Праздничные мероприятия в Самаре посетили уже более 100 тысяч человек.

Напомним, в 21:00 на главной сцене началось выступление рок-группы «Ума Турман», а после концерта, в 22:30, пройдет фейерверк, который будет запускаться с Волги.
 
Дата: 12 июня 2017 , 21:35
218
Автор текста: Ксения Кармазина
Автор фото: Владимир Пермяков
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