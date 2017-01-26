В Самаре меняется стоимость оплаты детских садов

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Напомним, что в 2016 году согласно аналогичному постановлению, плата составляла 132 и 14 рублей соотвественно.

Этим документом устанавливается размер платы, которая взимается с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за ребенком в муниципальных детских садах на текущий год.Итак, с 1 января 2017 года за присмотр и уход за ребенком в учреждениях дошкольного образования будет взиматься плата в размере 150 рублей в день. Она включает в себя затраты на питание – 134 рубля в день (оплата производится исходя из фактического количества дней посещения) и иные затраты – 16 рублей в день (оплата производится исходя из количества рабочих дней).Установленные ранее льготы будут сохранены. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на отношения, возникшие с 1 января 2017 г.