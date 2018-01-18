В Самаре меняется расписание движения речных судов до Рождествено

С понедельника, 22 января, суда по Волге начнут ходить по обновленному графику. Об этом сообщает Самарское речное пассажирское предприятие.



С понедельника суда на воздушной подушке будут ходить с 6.45 до 18.00 (отправление из Самары) и с 7.00 до 18.15 (отправление из Рождествено). Интервал движения 15 минут (в будни с 10.00 до 15.00 интервал составит 30 минут). В 10.00 и 15.00 запланированы рейсы на Проран с отправлением из Самары.