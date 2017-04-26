В Самаре меняется график водных маршрутов на праздники

Расписание изменится в выходные и праздничные дни апреля, мая и июня.



Как сообщает самарское речное пассажирское предприятие, 28 апреля, 5 мая, 9 июня рейсы будут выполняться по расписанию пятницы. 29 и 30 апреля, 6, 7, 8 мая, 10 и 11 июня - по расписанию субботы, а 1 и 9 мая, 12 июня суда будут ходить по графику воскресенья.



В остальные дни рейсы выполняются в соответствии с установленным расписанием.



Напомним, сейчас работают следующие пригородные машруты: Самара – Рождествено, Самара – Ширяево, Самара – Шелехметь, Самара – Гаврилова Поляна – Самара, Октябрьский спуск – Рождествено. Также с 28 апреля открываются рейсы из Самары в Винновку и Зольное.