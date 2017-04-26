26 апреля 2017 года,
13:30
$ 55.85    60.79   Нефть 51.97 
Свежий номер
Архив
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
Самарский характер
Исторические версии
Куйбышев - запасная столица
ЧМ-2018
Стара-Загоре - 50
Итоги года
Час пешком
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
Главная/Лента новостей/

В Самаре меняется график водных маршрутов на праздники

Расписание изменится в выходные и праздничные дни апреля, мая и июня.

Как сообщает самарское речное пассажирское предприятие, 28 апреля, 5 мая, 9 июня рейсы будут выполняться по расписанию пятницы. 29 и 30 апреля, 6, 7, 8 мая, 10 и 11 июня - по расписанию субботы, а 1 и 9 мая, 12 июня суда будут ходить по графику воскресенья.

В остальные дни рейсы выполняются в соответствии с установленным расписанием.

Напомним, сейчас работают следующие пригородные машруты: Самара – Рождествено, Самара – Ширяево, Самара – Шелехметь, Самара – Гаврилова Поляна – Самара, Октябрьский спуск – Рождествено. Также с 28 апреля открываются рейсы из Самары в Винновку и Зольное. 
Дата: 26 апреля 2017 , 11:53
131
Автор текста: Ксения Кармазина
Автор фото: Владимир Пермяков
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Ваше имя:
Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> иссылки на YouTube (http://youtube.com/watch/?v=video_id)
Код с картинки:
Последнее из раздела Лента новостей
Гостиница в Самаре возле площади Куйбышева готова на 50%
26 апреля 2017
28
Гостиница в Самаре возле площади Куйбышева готова на 50%
Житель Самарской области сделал сиротой ребенка своей любовницы
26 апреля 2017
315
Житель Самарской области сделал сиротой ребенка своей любовницы
Сбербанк предлагает жителям Поволжья сниженные ставки по ипотеке
26 апреля 2017
52
Сбербанк предлагает жителям Поволжья сниженные ставки по ипотеке
no photo
26 апреля 2017
84
Самарский университет улучшил свои позиции в национальных и мировых рейтингах
В Самаре меняется график водных маршрутов на праздники
26 апреля 2017
131
В Самаре меняется график водных маршрутов на праздники
no photo
26 апреля 2017
107
Ветераны Самарской области смогут бесплатно позвонить и отправить телеграммы однополчанам в канун 9 мая
На «Самара Арене» идет сборка третьего крана грузоподъемностью 350 тонн
26 апреля 2017
350
 
На «Самара Арене» идет сборка третьего крана грузоподъемностью 350 тонн
В Музее Модерна откроется выставка плакатов и афиш Альфонса Мухи
26 апреля 2017
125
В Музее Модерна откроется выставка плакатов и афиш Альфонса Мухи
Гостиница рядом с площадью Куйбышева в Самаре будет пятизвездочной
26 апреля 2017
232
2
Гостиница рядом с площадью Куйбышева в Самаре будет пятизвездочной
Лента новостей
26 апреля 2017 , 13:25
28
Гостиница в Самаре возле площади Куйбышева готова на 50%
Об этом sgpress.ru рассказал директор подрядной организации ООО «Мастер» Юрий Рылкин.
26 апреля 2017 , 12:56
315
Житель Самарской области сделал сиротой ребенка своей любовницы
24 апреля 2016 года ушла из дома и не вернулась 32-летняя жительница Новокуйбышевска.
26 апреля 2017 , 12:52
52
Сбербанк предлагает жителям Поволжья сниженные ставки по ипотеке
Новые возможности оформления документов на новую квартиру и минимальные ставки по ипотеке...
26 апреля 2017 , 12:33
84
Самарский университет улучшил свои позиции в национальных и мировых рейтингах
Во вторник, 25 апреля, состоялось заседание попечительского совета Самарского национального...
26 апреля 2017 , 11:53
131
В Самаре меняется график водных маршрутов на праздники
Расписание изменится в выходные и праздничные дни апреля, мая и июня.
26 апреля 2017 , 11:51
107
Ветераны Самарской области смогут бесплатно позвонить и отправить телеграммы однополчанам в канун 9 мая
Такая возможность предоставляется с 25 апреля по 10 мая в почтовых отделениях региона,...
26 апреля 2017 , 11:06
350
 
На «Самара Арене» идет сборка третьего крана грузоподъемностью 350 тонн
Он предназначен для монтажа металлоконструкций межконсольного пространства.
Все новости
Выбор читателей
Выбор редакции
Ремонт Южного моста начнется на следующей неделе
6 апреля 2017
5484
1
Ремонт Южного моста начнется на следующей неделе
Вчера в администрации Самары под председательством главы города Олега Фурсова прошло совещание,...
Из Самары выдворят сотрудника министерства обороны Украины. ВИДЕО
13 апреля 2017
4542
 
Из Самары выдворят сотрудника министерства обороны Украины. ВИДЕО
Управление ФСБ России по Самарской области задержало 27-летнего украинца 19 марта.
В страшном ДТП в Самаре женщине оторвало ногу
29 марта 2017
4182
В страшном ДТП в Самаре женщине оторвало ногу
Инцидент произошел 28 марта около 17:30 на улице Партизанской.
В Самаре Шкода врезалась в «пятнадцатую»: один человек погиб, пять пострадали
16 апреля 2017
3621
В Самаре Шкода врезалась в «пятнадцатую»: один человек погиб, пять пострадали
Аварию зарегистрировали сегодня в час ночи на пересечении улиц Маломосковской и Революционной.
3 апреля 2017
1078
Самарцев приглашают на публичные слушания по исполнению бюджета за 2016 год
Соответствующее постановление главы Самары Олега Фурсова мэрия опубликовала на своем официальном...
Мужчина ранил из травматического оружия двух самарских полицейских
3 апреля 2017
1382
Мужчина ранил из травматического оружия двух самарских полицейских
Ленинский межрайонный следственный отдел следственного управления Следственного комитета РФ по...
Администрация Самары сформирует комфортную городскую среду
3 апреля 2017
1206
Администрация Самары сформирует комфортную городскую среду
Мэрия опубликовала постановление главы города Олега Фурсова о разработке муниципальной программы...
В Куйбышевском районе незаконным торговцам выписали штрафов на 860 тыc. рублей
31 марта 2017
1353
В Куйбышевском районе незаконным торговцам выписали штрафов на 860 тыc. рублей
Таковы данные за прошедший год. Лоточники, реализующие товар в неположенных местах, и сегодня...
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
© 2011 - 2016 Самарская газета. Все права защищены.
Свидетельство регистрации СМИ выдано Роскомнадзором: ЭЛ № ФС 77 - 68396 от 27.01.2017
Разрешение редакции на перепечатку материалов и ссылки на "Самарскую газету" обязательны.
Создание сайта
mediaidea
Живёшь в Самаре - читай "Самарскую газету". "Sgpress.ru" - это онлайн новости Самары и новости Самарской области. Экономика, политика, общественная жизнь, образование, культура и спорт - лента новостей обо всём, что интересует самарцев. Свежие новости из жизни столицы региона, новости губернии, страны и мира, новости дня и новости недели в аналитических обзорах и материалах наших корреспондентов, оценка экспертов и жителей Самары.