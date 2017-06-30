В Самаре лжецелительницы обманули пенсионерку на крупную сумму денег

С сообщением похищении крупной денежной суммы в полицию обратилась сама 70-летняя потерпевшая.Пожилая женщина рассказала, что во вторник, 20 июля, на улице к ней подошли две незнакомые женщины и сказали, что на нее наложена порча. После этого пенсионерка пошла в банк и сняла все свои сбережения, чтобы передать их на сеанс по снятию порчи. В пресс-службе областного ГУ МВД России озвучить сумму не смогли, сославшись на тайну следствия.В настоящее время по факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Всем, кто обладает какой-либо информацией о личностях или местонахождении разыскиваемых, или пострадал от их действий, сообщить об этом по телефонам: 8 (846) 262-27-11, 8-917-159-12-03 или 020 (102 с мобильного федеральных операторов сотовой связи).Одной из женщин на вид 55-56 лет, рост 160 см., плотного телосложения, волосы темно-коричневые, лицо овальное, нос прямой. Представлялась Тамарой. Была одета в цветную трикотажную кофту, темные штаны. При себе имела сумку коричневого цвета.Приметы второй подозреваемой:рост 160 см., лицо круглое, широкие плечи. Представлялась Мариной. Была одета в бордовые брюки, черную трикотажную кофту, черную ветровку. При себе имела сумку белого цвета с вышивкой из красного бисера и сумку в форме корзинки.