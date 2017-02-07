В Самаре лыжница провалилась под лед

Как пишет Волга Ньюс со ссылкой на источник в оперативных структурах, женщина в возрасте примерно 55 лет провалилась под лед в 20 метрах от берега, справа от Южного моста.Помощь пострадавшей оказывали чрезвычайные службы, а также прибывшие на место происшествия врачи «скорой». Сообщается, что от госпитализации женщина отказалась.