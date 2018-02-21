В Самаре лоб в лоб столкнулись фура и трамвай
ДТП прошло во вторник, 20 февраля, в 22:30.
По данным ГУ МВД по Самарской области, 21-летний водитель за рулем фуры Scania ехал в сторону проспекта Кирова по Заводскому шоссе. В районе дома №77 из-за снегопада он не справился с управлением, и машину занесло. В итоге фура врезалась в столб и потом столкнулась с трамваем, который ехал в депо без пассажиров. Пострадавших нет.
По данным ГУ МВД по Самарской области, 21-летний водитель за рулем фуры Scania ехал в сторону проспекта Кирова по Заводскому шоссе. В районе дома №77 из-за снегопада он не справился с управлением, и машину занесло. В итоге фура врезалась в столб и потом столкнулась с трамваем, который ехал в депо без пассажиров. Пострадавших нет.
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