В Самаре лоб в лоб столкнулись фура и трамвай

По данным ГУ МВД по Самарской области, 21-летний водитель за рулем фуры Scania ехал в сторону проспекта Кирова по Заводскому шоссе. В районе дома №77 из-за снегопада он не справился с управлением, и машину занесло. В итоге фура врезалась в столб и потом столкнулась с трамваем, который ехал в депо без пассажиров. Пострадавших нет.