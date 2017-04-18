В Самаре льготы на оплату услуг ЖКХ получат 91% жителей

По информации министра социально-демографической и семейной политики области Марины Антимоновой, в апреле компенсации за жилищно-коммунальные услуги будут выплачены почти 90% льготополучателям региона. Основной причиной, по которой выплаты не производятся остальным, является задолженность за услуги ЖКХ самих граждан. Доля жителей, не получивших льготы из-за несвоевременного предоставления сведений управляющими компаниями и ТСЖ, составляет менее 1%. С каждой из недобросовестных управляющий организаций ведется индивидуальная работа, к которой в ближайшее время будут подключаться правоохранительные органы.

По словам Антимоновой, в Самаре льготы получат 91% граждан (в прошлом месяце их было 85%), в Тольятти этот показатель также превысил 90%. В числе отстающих – Елховский район, где основной причиной стал "саботаж одной из управляющих компаний".

В каждом отдельном случае будет проведена детальная проверка в отношении ответственных лиц. Причем проверки будут проводиться также в отношении министерства энергетики и ЖКХ, управляющих компаний и администраций муниципальных образований.



- Если остались люди, которые саботируют эту важнейшую социально значимую работу, если они что-то скрывают или хотят и дальше мухлевать – будем разбираться, вплоть до увольнения и уголовных дел, - подчеркнул губернатор Самарской области Николай Меркушкин.