В Самаре летом появятся 2-метровый футболист и бутса с мячом
В преддверии Чемпионата мира по футболу город продолжают украшать спортивными символами.
По данным горадминистрации, всего в этом году планируется установить 16 топиарных фигур на футбольную тематику. В ближайшее время пройдут торги и будет определен подрядчик, который займется их изготовлением. В частности, планируется установить 2-метрового футболиста, бутсу с мячом, «летящий» мяч и мяч на волнах.
В прошлом году уже было установлено 11 зеленых скульптур. В этом году в общей сложности город будет украшать 41 топиарная скульптура. Все они изготовлены на основе металлического каркаса и обивки из искусственной газонной травы. С зелеными фигурами организуются композиции в обрамлении живых цветов на площадях, в скверах, парках, на транспортных развязках и других местах отдыха горожан.
Напомним, что по поручению главы города Олега Фурсова в Самаре активно реализуется программа «Цветущая Самара». В этом году площадь цветников устраиваемых только МП «Спецремстройзеленхоз» составит более 28 тысяч кв. м., что на 35% больше, чем в 2016 году. На гостевых и туристических маршрутах площадь озеленения увеличится до 8,5 тысяч кв. м (в 2016 году она составляла 2,5 тысячи кв. м.). Также установят 200 новых подвесных кашпо с цветами.
По данным горадминистрации, всего в этом году планируется установить 16 топиарных фигур на футбольную тематику. В ближайшее время пройдут торги и будет определен подрядчик, который займется их изготовлением. В частности, планируется установить 2-метрового футболиста, бутсу с мячом, «летящий» мяч и мяч на волнах.
В прошлом году уже было установлено 11 зеленых скульптур. В этом году в общей сложности город будет украшать 41 топиарная скульптура. Все они изготовлены на основе металлического каркаса и обивки из искусственной газонной травы. С зелеными фигурами организуются композиции в обрамлении живых цветов на площадях, в скверах, парках, на транспортных развязках и других местах отдыха горожан.
Напомним, что по поручению главы города Олега Фурсова в Самаре активно реализуется программа «Цветущая Самара». В этом году площадь цветников устраиваемых только МП «Спецремстройзеленхоз» составит более 28 тысяч кв. м., что на 35% больше, чем в 2016 году. На гостевых и туристических маршрутах площадь озеленения увеличится до 8,5 тысяч кв. м (в 2016 году она составляла 2,5 тысячи кв. м.). Также установят 200 новых подвесных кашпо с цветами.
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