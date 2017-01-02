В Самаре легковушка влетела в столб

По имеющейся неофициальной информации, в аварии, которая случилась 31 декабря, пострадали трое.Судя по данным в социальных сетях (группа "Самарские происшествия" "В контакте"), ДТП произошло вечером, за несколько часов до Нового года. Водитель "деятки", видимо, не справился с управлением, в результате чего машины слетела с дороги и врезалась в опору уличного освещения. Судя по фото, машину в прямом смысле слова разломило. Официальной информации по факту инцидента пока нет.