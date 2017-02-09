В Самаре компенсацию за коммунальные услуги получат 148 тысяч человек

Деньги выдаются только по факту понесенных расходов и при отсутствии долга за «коммуналку» - это обязательные условия. В связи с изменениями в законодательстве управляющие компании, товарищества и кооперативы обязаны направлять сведения об оплате жилищно-коммунальных услуг с помощью специальной программы. Для этого требуется заключить соглашение с региональным министерством социально-демографической и семейной политики, а затем настроить обмен данными в автоматизированном режиме.То, как идет этот процесс в Самаре, обсудили на рабочем совещании под председательством главы города Олега Фурсова.Руководитель Главного управления социальной защиты населения Самарского округа Ирина Коваленко поблагодарила мэрию и администрации районов за помощь по налаживанию контактов с организациями, управляющими жильем.- За прошедшую неделю произошли большие сдвиги в этой работе, и уже отработана информация по 72% льготников. По этому показателю Самара - лидер среди муниципалитетов, - сказала руководитель управления. - На 100% собрана информация в Красноглинском и Куйбышевском районах.По словам Коваленко, компенсацию за январь получат 148,6 тысячи жителей областного центра. Выплаты планируется начать 10 февраля. Но те льготники, информацию по которым пока не передали в министерство, могут не волноваться: их компенсация не сгорит, они просто получат ее позже.Работу по стимулированию коммунальщиков и председателей товариществ ТСЖ поручено вести первому заместителю главы Самары Владимиру Василенко.- Нам нужно заботиться о льготниках. Поэтому жилищные организации должны в кратчайшие сроки предоставить необходимые данные. Внимание следует уделить работе с председателями ТСЖ и ЖСК. У людей возникают вопросы, но каждому можно объяснить ситуацию, - обратился первый вице-мэр к представителям администраций районов.Корреспондент «СГ» пообщалась с руководителями управляющих организаций, которые уже наладили электронный обмен данными с министерством. Как оказалось, это не так уж сложно, если не бежать от ответственности.-В настоящее время мы отработали информацию по всем нашим льготникам. У нас их сравнительно немного - 35 человек. В заполнении данных очень помоглиорганы соцзащиты, за что большое спасибо. В дальнейшем будем направлять сведения об оплате «коммуналки» в рабочем порядке, без дополнительных напоминаний, - заявила председатель ЖСК №22 Елена Илык.Управляющая компания «Алком-Гарант» также успешно собрала сведения по 2327 жителям, среди которых немало людей преклонного возраста, с волнением относящихся к любым переменам.- Чтобы наладить передачу информации, понадобилось пройти несколько этапов. Даже подготовка требовала определенного времени, - пояснила руководитель расчетно-кассового центра УК Наталья Аристова. - Мы много взаимодействовали и с районной администрацией, и с собственниками жилья. Люди волнуются по поводу получения льгот. Мы их успокаиваем, заверяя, что со своей стороны делаем все возможное, чтобы их интересы не пострадали.