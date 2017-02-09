В Самаре компенсацию за коммунальные услуги получат 148 тысяч человек
С 1 января вместо единовременной выплаты на оплату жилья и коммунальных услуг горожанам полагается компенсация.
Деньги выдаются только по факту понесенных расходов и при отсутствии долга за «коммуналку» - это обязательные условия. В связи с изменениями в законодательстве управляющие компании, товарищества и кооперативы обязаны направлять сведения об оплате жилищно-коммунальных услуг с помощью специальной программы. Для этого требуется заключить соглашение с региональным министерством социально-демографической и семейной политики, а затем настроить обмен данными в автоматизированном режиме.
То, как идет этот процесс в Самаре, обсудили на рабочем совещании под председательством главы города Олега Фурсова.
Руководитель Главного управления социальной защиты населения Самарского округа Ирина Коваленко поблагодарила мэрию и администрации районов за помощь по налаживанию контактов с организациями, управляющими жильем.
- За прошедшую неделю произошли большие сдвиги в этой работе, и уже отработана информация по 72% льготников. По этому показателю Самара - лидер среди муниципалитетов, - сказала руководитель управления. - На 100% собрана информация в Красноглинском и Куйбышевском районах.
По словам Коваленко, компенсацию за январь получат 148,6 тысячи жителей областного центра. Выплаты планируется начать 10 февраля. Но те льготники, информацию по которым пока не передали в министерство, могут не волноваться: их компенсация не сгорит, они просто получат ее позже.
Работу по стимулированию коммунальщиков и председателей товариществ ТСЖ поручено вести первому заместителю главы Самары Владимиру Василенко.
- Нам нужно заботиться о льготниках. Поэтому жилищные организации должны в кратчайшие сроки предоставить необходимые данные. Внимание следует уделить работе с председателями ТСЖ и ЖСК. У людей возникают вопросы, но каждому можно объяснить ситуацию, - обратился первый вице-мэр к представителям администраций районов.
Корреспондент «СГ» пообщалась с руководителями управляющих организаций, которые уже наладили электронный обмен данными с министерством. Как оказалось, это не так уж сложно, если не бежать от ответственности.
-В настоящее время мы отработали информацию по всем нашим льготникам. У нас их сравнительно немного - 35 человек. В заполнении данных очень помогли
органы соцзащиты, за что большое спасибо. В дальнейшем будем направлять сведения об оплате «коммуналки» в рабочем порядке, без дополнительных напоминаний, - заявила председатель ЖСК №22 Елена Илык.
Управляющая компания «Алком-Гарант» также успешно собрала сведения по 2327 жителям, среди которых немало людей преклонного возраста, с волнением относящихся к любым переменам.
- Чтобы наладить передачу информации, понадобилось пройти несколько этапов. Даже подготовка требовала определенного времени, - пояснила руководитель расчетно-кассового центра УК Наталья Аристова. - Мы много взаимодействовали и с районной администрацией, и с собственниками жилья. Люди волнуются по поводу получения льгот. Мы их успокаиваем, заверяя, что со своей стороны делаем все возможное, чтобы их интересы не пострадали.
Деньги выдаются только по факту понесенных расходов и при отсутствии долга за «коммуналку» - это обязательные условия. В связи с изменениями в законодательстве управляющие компании, товарищества и кооперативы обязаны направлять сведения об оплате жилищно-коммунальных услуг с помощью специальной программы. Для этого требуется заключить соглашение с региональным министерством социально-демографической и семейной политики, а затем настроить обмен данными в автоматизированном режиме.
То, как идет этот процесс в Самаре, обсудили на рабочем совещании под председательством главы города Олега Фурсова.
Руководитель Главного управления социальной защиты населения Самарского округа Ирина Коваленко поблагодарила мэрию и администрации районов за помощь по налаживанию контактов с организациями, управляющими жильем.
- За прошедшую неделю произошли большие сдвиги в этой работе, и уже отработана информация по 72% льготников. По этому показателю Самара - лидер среди муниципалитетов, - сказала руководитель управления. - На 100% собрана информация в Красноглинском и Куйбышевском районах.
По словам Коваленко, компенсацию за январь получат 148,6 тысячи жителей областного центра. Выплаты планируется начать 10 февраля. Но те льготники, информацию по которым пока не передали в министерство, могут не волноваться: их компенсация не сгорит, они просто получат ее позже.
Работу по стимулированию коммунальщиков и председателей товариществ ТСЖ поручено вести первому заместителю главы Самары Владимиру Василенко.
- Нам нужно заботиться о льготниках. Поэтому жилищные организации должны в кратчайшие сроки предоставить необходимые данные. Внимание следует уделить работе с председателями ТСЖ и ЖСК. У людей возникают вопросы, но каждому можно объяснить ситуацию, - обратился первый вице-мэр к представителям администраций районов.
Корреспондент «СГ» пообщалась с руководителями управляющих организаций, которые уже наладили электронный обмен данными с министерством. Как оказалось, это не так уж сложно, если не бежать от ответственности.
-В настоящее время мы отработали информацию по всем нашим льготникам. У нас их сравнительно немного - 35 человек. В заполнении данных очень помогли
органы соцзащиты, за что большое спасибо. В дальнейшем будем направлять сведения об оплате «коммуналки» в рабочем порядке, без дополнительных напоминаний, - заявила председатель ЖСК №22 Елена Илык.
Управляющая компания «Алком-Гарант» также успешно собрала сведения по 2327 жителям, среди которых немало людей преклонного возраста, с волнением относящихся к любым переменам.
- Чтобы наладить передачу информации, понадобилось пройти несколько этапов. Даже подготовка требовала определенного времени, - пояснила руководитель расчетно-кассового центра УК Наталья Аристова. - Мы много взаимодействовали и с районной администрацией, и с собственниками жилья. Люди волнуются по поводу получения льгот. Мы их успокаиваем, заверяя, что со своей стороны делаем все возможное, чтобы их интересы не пострадали.
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