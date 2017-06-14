В Самаре компания, прикрываясь горгазом, устанавливает с нарушениями газовые счетчики

По данным пресс-службы горгаза, вышеупомянутая организация распространяет недостоверную информацию о том, что они являются сотрудниками ОАО «Самарагаз». Представители компании ООО «СМП Инженерные Системы» часто устанавливают счетчики с многочисленными нарушениями, из-за чего абоненты вынуждены нести дополнительные расходы.Также данная организация заменяет газовые счетчики и срывает пломбы без оповещения поставщика газа. Из-за этого потребителей переводят на учет по нормативу потребления газа за 6 месяцев.