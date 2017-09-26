В Самаре капремонт фасадов завершают раньше срока



- Сегодня мы провели приемку домов на Красноглинском шоссе. Здесь был произведен ремонт фасадов с утеплением. Подрядная организация справилась с задачей раньше установленного срока - декабря этого года, - говорит заместитель руководителя службы заказчика

некоммерческой организации «Региональный оператор Самарской области «Фонд капитального ремонта» Вячеслав

Горбунов.



На Красноглинском шоссе были отремонтированы дома №№ 11, 13/14, 15, 17, 23, 33, 35 и 37. Акты приемки были подписаны с участием жителей и представителей общественности. Нареканий к качеству работ нет.

В рамках подготовки к мировому футбольному первенству в Самаре ведется ремонт фасадов вдоль туристических маршрутов. Часть работ подрядчики завершают раньше установленных сроков.