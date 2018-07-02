02 июля 2018 года,
16:51
$ 62.76    72.99   Нефть 50.68 
Свежий номер
Архив
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Культура
Спорт
Интервью
Темы
За кого болеть на ЧМ-2018 в Самаре
Час пешком
Самарская экспедиция
Самарские усадьбы: время возрождения
Исторические версии
ЧМ-2018
Самарский характер
Куйбышев - запасная столица
Только у нас
Медицина
ЧМ-2018
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
Политика конфиденциальности
Главная/Лента новостей/

В Самаре к середине недели станет немного прохладнее, пройдут дожди

Температура воздуха опустится до +26 градусов.

По данным Приволжского УГМС, во вторник, 3 июля, в Самаре и по области ожидается жара до 37 градусов. Местами возможен кратковременный дождь, гроза.

В среду и четверг, 4 и 5 июля, станет немного прохладнее. Столбик термометра опустится на несколько отметок ниже – до 26-31 градуса. Высока вероятность осадков. Возможна гроза.

Добавим, 1 июля, в Самаре была зафиксирована максимальная температура воздуха - +34,2 градуса. Этот показатель побил рекорд 1954 года - +33,7.  
Дата: 2 июля 2018 , 15:59
122
Автор текста: Ксения Кармазина
Автор фото: архив "СГ"
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Ваше имя:
Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> иссылки на YouTube (http://youtube.com/watch/?v=video_id)
Код с картинки:
Последнее из раздела Лента новостей
В Самаре к середине недели станет немного прохладнее, пройдут дожди
2 июля 2018
122
В Самаре к середине недели станет немного прохладнее, пройдут дожди
Два самых известных болельщика Чемпионата мира приехали в Самару
2 июля 2018
184
Два самых известных болельщика Чемпионата мира приехали в Самару
Выставку «Самара 2018» посетили свыше 7500 тысяч человек
2 июля 2018
163
Выставку «Самара 2018» посетили свыше 7500 тысяч человек
На набережной поставили матрешек Бразилии и Мексики
2 июля 2018
144
На набережной поставили матрешек Бразилии и Мексики
Самый возрастной болельщик «Самара Арены» о том, зачем идти на стадион в 97 лет
2 июля 2018
175
Самый возрастной болельщик «Самара Арены» о том, зачем идти на стадион в 97 лет
Чего ждать от «iВолги-2018»
2 июля 2018
164
Чего ждать от «iВолги-2018»
В Самаре продолжает действовать особый противопожарный режим
2 июля 2018
118
В Самаре продолжает действовать особый противопожарный режим
Самарский карнавал. Как это было
2 июля 2018
273
Самарский карнавал. Как это было
Сегодня на Фан-фесте выступит «Каша»
2 июля 2018
222
Сегодня на Фан-фесте выступит «Каша»
Лента новостей
2 июля 2018 , 15:59
122
В Самаре к середине недели станет немного прохладнее, пройдут дожди
Температура воздуха опустится до +26 градусов. 
2 июля 2018 , 15:29
184
Два самых известных болельщика Чемпионата мира приехали в Самару
Бразилец Томер Савойя и мексиканец Хавьер прибыли на матч своих сборных
2 июля 2018 , 15:04
163
Выставку «Самара 2018» посетили свыше 7500 тысяч человек
В их числе иностранные гости из 27 стран мира. 
2 июля 2018 , 14:45
144
На набережной поставили матрешек Бразилии и Мексики
Их расписали в национальные цвета этих стран.
2 июля 2018 , 14:40
175
Самый возрастной болельщик «Самара Арены» о том, зачем идти на стадион в 97 лет
На Чемпионат мира по футболу в Самару приезжают десятки тысяч фанатов футбола со всего мира. Не...
2 июля 2018 , 14:30
164
Чего ждать от «iВолги-2018»
Напомним, форум Приволжского федерального округа «iВолга-2018» пройдёт с 26 июля по...
2 июля 2018 , 13:55
118
В Самаре продолжает действовать особый противопожарный режим
На территории города продолжает действовать особый противопожарный режим. Об этом напоминает...
2 июля 2018 , 12:18
159
Самарский музей приглашает на семейный выходной, показ немого кино и ночь модерна
Стала известна афиша Музея модерна (ул. Фрунзе 159) на июль.
2 июля 2018 , 11:27
273
Самарский карнавал. Как это было
Красочные шоу шли два дня подряд - в субботу, 30 июня, и в воскресенье, 1 июля.
2 июля 2018 , 10:56
196
Как Самара встретила победу сборной России. Видео
В воскресенье, 1 июля, на стадионе "Лужники" состоялся матч между Россией и...
Все новости
Календарь
Июль  2018
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
25 26 27 28 29 30 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
Выбор читателей
Выбор редакции
Самарский аэропорт впервые принял широкофюзеляжный Boeing
28 июня 2018
13785
Самарский аэропорт впервые принял широкофюзеляжный Boeing
На нем прилетели более 400 болельщиков.
В выходные в Самаре снова пройдет карнавал
29 июня 2018
11594
В выходные в Самаре снова пройдет карнавал
30 июня и 1 июля на улице Куйбышева пройдет танцевальное шествие.
В Самарской области объявлено штормовое предупреждение
19 июня 2018
8426
1
В Самарской области объявлено штормовое предупреждение
Ожидается сильный ветер с порывами 15-20 метров в секунду.
Сербы пожарили для самарцев 50 килограммов мяса
17 июня 2018
8018
Сербы пожарили для самарцев 50 килограммов мяса
В приготовлении традиционной балканской котлеты - плескавицы, принял участие призер Олимпийских...
У «Самара Арены» собрались тысячи болельщиков
17 июня 2018
7379
У «Самара Арены» собрались тысячи болельщиков
В воскресенье, 17 июня, на самарском стадионе состоится первый матч Чемпионата мира по футболу....
Где укрыться от жары в Самаре?
25 июня 2018
1535
Где укрыться от жары в Самаре?
Почти полтора месяца самарцы ждали лета. Синоптики разводили руками и говорили: «Ждите,...
Изменилось расписание движения электричек из Самары в Курумоч
9 июня 2018
1241
Изменилось расписание движения электричек из Самары в Курумоч
Новый график начал действовать с субботы, 9 июня.
В Самарской области усилили патрулирование лесов
22 июня 2018
538
В Самарской области усилили патрулирование лесов
С апреля в регионе установлен особый противопожарный режим.
22 июня 2018
902
В субботу предприниматели смогут зарегистрировать онлайн-кассу в налоговых инспекциях Самарской области
До завершения второго этапа кассовой реформы осталось 8 дней.
Самарские студенты отправятся на космодром Восточный и предприятие Росатома
22 июня 2018
446
Самарские студенты отправятся на космодром Восточный и предприятие Росатома
Ребята займутся общестроительными и дорожными работами.
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Только у нас
Медицина
ЧМ-2018
Культура
Спорт
Интервью
Темы
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
Политика конфиденциальности
© 2011 - 2017 SGPRESS. Все права защищены.
Свидетельство регистрации СМИ выдано Роскомнадзором: ЭЛ № ФС 77 - 68396 от 27.01.2017
Разрешение редакции на перепечатку материалов и ссылки на "Самарскую газету" обязательны.
Создание сайта
mediaidea
Живёшь в Самаре - читай "Самарскую газету". "Sgpress.ru" - это онлайн новости Самары и новости Самарской области. Экономика, политика, общественная жизнь, образование, культура и спорт - лента новостей обо всём, что интересует самарцев. Свежие новости из жизни столицы региона, новости губернии, страны и мира, новости дня и новости недели в аналитических обзорах и материалах наших корреспондентов, оценка экспертов и жителей Самары.