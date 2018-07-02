В Самаре к середине недели станет немного прохладнее, пройдут дожди
Температура воздуха опустится до +26 градусов.
По данным Приволжского УГМС, во вторник, 3 июля, в Самаре и по области ожидается жара до 37 градусов. Местами возможен кратковременный дождь, гроза.
В среду и четверг, 4 и 5 июля, станет немного прохладнее. Столбик термометра опустится на несколько отметок ниже – до 26-31 градуса. Высока вероятность осадков. Возможна гроза.
Добавим, 1 июля, в Самаре была зафиксирована максимальная температура воздуха - +34,2 градуса. Этот показатель побил рекорд 1954 года - +33,7.
По данным Приволжского УГМС, во вторник, 3 июля, в Самаре и по области ожидается жара до 37 градусов. Местами возможен кратковременный дождь, гроза.
В среду и четверг, 4 и 5 июля, станет немного прохладнее. Столбик термометра опустится на несколько отметок ниже – до 26-31 градуса. Высока вероятность осадков. Возможна гроза.
Добавим, 1 июля, в Самаре была зафиксирована максимальная температура воздуха - +34,2 градуса. Этот показатель побил рекорд 1954 года - +33,7.
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