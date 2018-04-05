В Самаре к середине лета этого года разработают проектную документацию по капремонту школы № 46

Сейчас объявлен аукцион на разработку проекта ремонта школы. Подрядчик должен будет включить в план демонтаж внутренних инженерных сетей, обеспечение доступа в школу маломобильных граждан, благоустройство прилегающей территории и устройство универсальной спортивной площадки возле школы.Разработка документации должна занять три месяца с момента заключения контракта с учетом положительного заключения государственной экспертизы. Аукцион в электронной форме пройдет 26 апреля. Осенью этого года будет выбран подрядчик, который отремонтирует школу.