В Самаре к пустующим домам приставят охрану

Владельцев зданий обяжут усилить пожарную безопасность.



В минувшую пятницу, 24 марта, в здании бывшего Реального училища произошел крупный пожар. Площадь возгорания составила около 500 кв. м. Пламя вспыхнуло днем, его тушили более трех часов. На место происшествия - улицу Алексея Толстого, 31 - выехали 52 пожарных со спецмашинами.



Это не первое возгорание, которому подвергается памятник архитектуры. Сегодня в администрации Самары обсудили меры по усилению пожарной безопасности в городе и устранению последствий пожара.



Прежде всего, будет ужесточен контроль за пустующими постройками со стороны полиции и нацгвардии. Кроме того, владельцев обяжут лучше заботиться об охране зданий и защите от злоумышленников подвалов и чердаков.



Окончательное решение по устранению последствий произошедшего в здании бывшего Реального училища пожара будет принято после точного определения ущерба.