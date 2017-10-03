В Самаре к отоплению подключили большую часть школ и детсадов

Как сообщает пресс-служба городской администрации, тепло подается в 311 учреждений здравоохранения (93,1%), 544 общеобразовательных учреждения (82,7%), 30 учреждений спорта (61,2%), 76 учреждений культуры (54,7%). Еще в понедельник, 2 октября, отопление дали всем объектам социальной сферы, где люди пребывают в круглосуточном режиме – больницы, дома ребенка, интернаты, стационары. Процесс их подключения к теплу по инициативе главы Самары Олега Фурсова начался еще в середине прошлой недели, не дожидаясь температурного минимума (ниже +8 градусов Цельсия в течение 5 дней).Необходимо отметить, что в жилые дома поэтапная подача тепла по поручению врио губернатора Самарской области Дмитрия Азарова была организована на сутки раньше официально старта отопительного сезона в Самаре, то есть уже 29 сентября.