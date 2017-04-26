В Самаре к чемпионату мира по футболу планируют отремонтировать фасады 456 домов
Такие данные сегодня озвучила и.о. руководителя департамента градостроительства Самары Елена Бондаренко на пресс-конференции в «Самарской газете».
По словам Бондаренко, на сегодняшний день сформирован комплексный план по благоустройству гостевых маршрутов каждого района города. Администрации районов разработали мастер-план по приведению облика района в соответствии с концепцией.
Всего по городу планируется улучшить облик 175 объектов культурного наследия.
В 2017 году за счет областных средств обновят 40 объектов, за счет средств фонда капитального ремонта - 73 объекта, еще 35 – за счет собственников объектов.
В ремонте фасадов в Самаре сегодня нуждаются 456 многоквартирных домов, расположенных по гостевым маршрутам чемпионата мира по футболу 2018 года. В 2016 году за счет областных средств отремонтировали 56 объектов, за счет средств фонда капремонта - 20, за счет инвесторов – четыре здания. В 2017 году 206 домов планируют привести в порядок за счет средств фонда капремонта. Остальные фасады будут отремонтированы частично за счет городского бюджета, частично за счет меценатов.
Из местного бюджета оплатят работы по установке ограждений – на 21 миллион рублей, установку банерной сетки – на 16 миллионов рублей, устройство информационных центров у остановочных павильонов – на 4 миллиона рублей, установку новых остановок по гостевым маршрутам – на 14,7 миллиона рублей. Также будут благоустроены въезды в город с установкой стел - 5 въездов в северной части города. Решается вопрос по благоустройству сквера у Дворца спорта.
Надо отметить, что, благодаря меценатам, в прошлые годы уже было отремонтировано 38 фасадов – 7 в 2015 году, 31 в 2016 году. В 2017 году инвесторы подтвердили готовность отремонтировать фасады еще 8 зданий.
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