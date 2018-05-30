В Самаре изменится расписание речного транспорта

По данным «Самарского речного пассажирского предприятия», с 1 июня вносятся изменения в расписание по маршрутам «Самара-Зольное» и «Самара-Рождествено».Теперь утренний теплоход, который сейчас по будням ходит только до Ширяево, будет идти до Зольного:По маршруту «Самара – Рождествено» теплоход будет чаще заходить на Проран:Также с 4 июня меняется расписание скоростных судов из Самары в Тольятти: