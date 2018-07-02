В Самаре изменилась схема движения транспорта
В понедельник, 2 июля, в 18:00 на «Самара Арене» пройдет матч 1/8 финала Чемпионата мира между сборными Бразилии и Мексики.
В связи с проведением матча в Самаре увеличился периметр ограничения движения. Зона ограничения движения и запрета стоянки по сравнению с повседневным режимом расширилась и находится в периметре от Пионерской до Маяковского, от Максима Горького и Волжского проспекта до Садовой и по Красноармейской до ТЦ «Гудок». Красноармейская стала пешеходной от набережной до ТЦ «Гудок» - на ней также ограничили движение, запретили стоянку.
На территории привокзальной площади и прилегающих улицах остановка и стоянка транспорта также сегодня запрещена, движение общественного транспорта выполняется по специально выделенным полосам. Для стоянки приезжающих на вокзал предусмотрена парковка ТЦ «Гудок».
Также сегодня изменилась схема движения общественного транспорта. Подробности здесь.
В связи с проведением матча в Самаре увеличился периметр ограничения движения. Зона ограничения движения и запрета стоянки по сравнению с повседневным режимом расширилась и находится в периметре от Пионерской до Маяковского, от Максима Горького и Волжского проспекта до Садовой и по Красноармейской до ТЦ «Гудок». Красноармейская стала пешеходной от набережной до ТЦ «Гудок» - на ней также ограничили движение, запретили стоянку.
На территории привокзальной площади и прилегающих улицах остановка и стоянка транспорта также сегодня запрещена, движение общественного транспорта выполняется по специально выделенным полосам. Для стоянки приезжающих на вокзал предусмотрена парковка ТЦ «Гудок».
Также сегодня изменилась схема движения общественного транспорта. Подробности здесь.
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