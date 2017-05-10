В Самаре из-за столкновения с фурой сошел с рельсов трамвай

Инцидент произошел днём в среду, 10 мая, в районе дома № 6 на Заводском шоссе.



Как сообщают очевидцы ДТП в соцсетях, водитель большегруза, поворачивая, не уступил дорогу трамваю №3, который имел преимущество при движении. В результате вагон врезался в бок фуры. От удара передние колеса трамвая сошли с рельсов.



По предварительным данным, пострадавших нет.