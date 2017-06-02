В Самаре из-за ремонта теплосетей перекроют движение транспорта
Ограничение коснется ряда улиц. Напомним, ранее sgpress.ru сообщал о том, что с 20:00 пятницы, 2 июня, до 5:00 понедельника, 5 июня будет перекрыты улица Молодогвардейская с районе «Шанхая».
Как сообщает пресс-служба администрации города, с 08:00 2 июня до 23:00 4 июня будет закрыт проезд по улице Первомайской на участке протяженностью 20 метров от улицы Молодогвардейской в направлении Лесной, с 22:00 2 июня до 23:00 4 июня - по Дыбенко от Авроры до улицы Ивана Булкина. С 08:00 5 июня до 23:00 9 июня ограничат проезд по улице Комсомольской от Максима Горького до Водников, по Комсомольской от Водников до Алексея Толстого, а также по четной стороне улицы Алексея Толстого в границах пересечения с Комсомольской. Также с 08:00 10 июня до 23:00 10 июля ограничат проезд по улице Алма-Атинской на участке от Черемшанской до Енисейской, а с 08:00 24 июня до 08:00 25 июня - по улице Солнечной на участке протяженностью 50 метров от Георгия Димитрова в сторону Ташкентской.
В дни дорожных перекрытий общественный транспорт также изменит свою схему движения. Автобусы №№ 24, 92 поедут по Молодогвардейской, Маяковского, Галактионовской и Полевой, автобусы №№ 11, 205, 295 - по улицам Максима Горького, Крупской, Алексея Толстого. Автобусы №№ 12, 21, 68, 89, 264, 268, 297 проследуют по Алма-Атинской, Енисейской, по переулку Ташкентский, по Ставропольской, Пугачевской, Черемшанской и Алма-Атинской. Автобус № 9 поедет по Алма-Атинской, Енисейской, по переулку Ташкентский и по Ставропольской. Троллейбусы № 16 на время проведения работ по улице Комсомольской не будут ездить по данной улице и проследуют в объезд.
Как сообщает пресс-служба администрации города, с 08:00 2 июня до 23:00 4 июня будет закрыт проезд по улице Первомайской на участке протяженностью 20 метров от улицы Молодогвардейской в направлении Лесной, с 22:00 2 июня до 23:00 4 июня - по Дыбенко от Авроры до улицы Ивана Булкина. С 08:00 5 июня до 23:00 9 июня ограничат проезд по улице Комсомольской от Максима Горького до Водников, по Комсомольской от Водников до Алексея Толстого, а также по четной стороне улицы Алексея Толстого в границах пересечения с Комсомольской. Также с 08:00 10 июня до 23:00 10 июля ограничат проезд по улице Алма-Атинской на участке от Черемшанской до Енисейской, а с 08:00 24 июня до 08:00 25 июня - по улице Солнечной на участке протяженностью 50 метров от Георгия Димитрова в сторону Ташкентской.
В дни дорожных перекрытий общественный транспорт также изменит свою схему движения. Автобусы №№ 24, 92 поедут по Молодогвардейской, Маяковского, Галактионовской и Полевой, автобусы №№ 11, 205, 295 - по улицам Максима Горького, Крупской, Алексея Толстого. Автобусы №№ 12, 21, 68, 89, 264, 268, 297 проследуют по Алма-Атинской, Енисейской, по переулку Ташкентский, по Ставропольской, Пугачевской, Черемшанской и Алма-Атинской. Автобус № 9 поедет по Алма-Атинской, Енисейской, по переулку Ташкентский и по Ставропольской. Троллейбусы № 16 на время проведения работ по улице Комсомольской не будут ездить по данной улице и проследуют в объезд.
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