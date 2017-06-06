В Самаре из-за плохой погоды меняется движение скоростных судов

Ожидается резкое ухудшение метеорологических условий и гидрологической обстановки на Волге.



Как сообщает Самарское речное пассажирское предприятие, со вторника, 6 июня, вносятся изменения в режим работы скоростных маршрутов. Рейс «Самара - Тольятти» теперь будет выполняться по понедельникам, пятницам, субботам и воскресеньям, а суда из Самары в Сызрань и из Тольятти в Сызрань - по выходным. Рейсы «Самара – Ширяево» временно отменяются.