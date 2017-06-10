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В Самаре из-за шествия временно ограничат движение по Воронежской

Это нужно для обеспечения безопасности дорожного движения в связи с проведением 12 июня шествия и митинга.

Как сообщает горадминистрация, с 13:00 до 16:00 12 июня будет временно ограничено движение машин, за исключением общественного транспорта, по улице Свободы от проспекта Кирова до улицы Калинина, по улице Воронежской от ул. Вольской до ул. Победы. 
Дата: 9 июня 2017 , 20:02
156
Автор текста: Ксения Кармазина
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