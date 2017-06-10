В Самаре из-за шествия временно ограничат движение по Воронежской
Это нужно для обеспечения безопасности дорожного движения в связи с проведением 12 июня шествия и митинга.
Как сообщает горадминистрация, с 13:00 до 16:00 12 июня будет временно ограничено движение машин, за исключением общественного транспорта, по улице Свободы от проспекта Кирова до улицы Калинина, по улице Воронежской от ул. Вольской до ул. Победы.
Как сообщает горадминистрация, с 13:00 до 16:00 12 июня будет временно ограничено движение машин, за исключением общественного транспорта, по улице Свободы от проспекта Кирова до улицы Калинина, по улице Воронежской от ул. Вольской до ул. Победы.
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