В Самаре из-за шествия временно ограничат движение по Воронежской

Как сообщает горадминистрация, с 13:00 до 16:00 12 июня будет временно ограничено движение машин, за исключением общественного транспорта, по улице Свободы от проспекта Кирова до улицы Калинина, по улице Воронежской от ул. Вольской до ул. Победы.