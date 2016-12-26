В Самаре из-за коммунальной аварии затопило улицу Киевскую

Судя по фото очевидцев, оказалась затоплена дорога на улице Киевской и на перекрестке с улицей Тухачевского.Как сообщили sgpress.ru в «СКС», сейчас на месте происшествия работает аварийная бригада. Изначально без воды осталось 7 домов, однако сотрудники коммунальной службы провели технологические переключения. Сейчас без водоснабжения остался дом №63/1 по проспекту Карла Маркса. С 10:00 около данного дома находится бойлер с водой.Точное время окончания работ пока неизвестно.