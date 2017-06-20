В Самаре из-за коммунальной аварии вода затопила дорогу у станции метро «Российская»
Произошло повреждение трубы диаметром 600 мм на улице Скляренко.
Вода затопила улицы Луначарского и Ново-Садовую. Как сообщили sgpress.ru в ПТС, на данный момент участок теплосети выведен из работы, работники аварийной бригады уточняют место повреждения. Ведется подготовка к ремонтным работам. Горячее водоснабжение, которое проходит по данному трубопроводу, отключать не планируют.
Вода затопила улицы Луначарского и Ново-Садовую. Как сообщили sgpress.ru в ПТС, на данный момент участок теплосети выведен из работы, работники аварийной бригады уточняют место повреждения. Ведется подготовка к ремонтным работам. Горячее водоснабжение, которое проходит по данному трубопроводу, отключать не планируют.
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