В Самаре из-за коммунальной аварии автобусы № 52 объезжают улицу Промышленности

По данным пресс-службы СКС, без холодного водоснабжения остался частный сектор. Воду отключили в домах на улице Карьерной от Луганской до Структурной, 2-й Карьерной, 35-52; Мало-Ярославской, 41-68; 1-й Карьерной, 52-71; Внутреннем проезде, 27-52; Уфимской, 45-69; Линейном переулке, 1-40. Бойлер с водой стоит на улице Уфимской.Также из-за аварии сменился маршрут автобуса №52, сообщает департамент транспорта Самары:- В связи с коммунальной аварией на Луганской автобусы № 52 следуют по маршруту Аврора-Партизанская-Дзержинского. На улицу Промышленности не заходят.