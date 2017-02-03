В Самаре из-за горевших вещей эвакуировали трех человек

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области, на месте вызова горели домашние вещи на площади 2 кв.м. Возгорание ликвидировали 10 пожарных, было задействовано 3 единицы спецтехники. Пожар, при котором эвакуировали трех человек, был ликвидирован спустя почти час