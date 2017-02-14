В Самаре из огня спасли 25-летнего парня

Как сообщает пресс-служба областного ГУ МЧС России, с огнем боролись 22 человека личного состава, было задействовано 8 спецмашин. Пожару был присвоен уровень сложности 1-«БИС», 20 человек было эвакуировано, из огня спасен 25-летний мужчина. Возгорание удалось ликвидировать спустя почти 25 минут, в 11:14.