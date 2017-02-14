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В Самаре из огня спасли 25-летнего парня

Возгорание было зафиксировано вчера в 10:50 на улице Металлургической в Кировском районе. Горела квартира на площади 20 кв.м.

Как сообщает пресс-служба областного ГУ МЧС России, с огнем боролись 22 человека личного состава, было задействовано 8 спецмашин. Пожару был присвоен уровень сложности 1-«БИС», 20 человек было эвакуировано, из огня спасен 25-летний мужчина. Возгорание удалось ликвидировать спустя почти 25 минут, в 11:14.
Дата: 14 февраля 2017 , 12:22
114
Автор текста: Анна Турова
Автор фото: Владимир Пермяков
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