В Самаре исследуют техническое состояние проблемного дома на Советской/Черемшанской

Об этом говорили сегодня на совещании по проблемным объектам долевого строительства, которое прошло под председательством главы города Олега Фурсова.



Напомним, строительство дома началось в 2007 году, в него были вложены средства 395 соинвесторов. Застройщиком выступила компания «Горос», которая в последствии обанкротилась.



Сегодня, по словам арбитражного управляющего ООО «Горос» Оксаны Николаевой, объявлены новые торги на завершение строительства данного объекта. Также в ближайшее время в рамках соглашения с министерством строительства региона ООО «Трансгруз» проведет исследование технического состояния объекта. По его итогам будет определена точная стоимость завершения работ над объектом. Тогда же станут понятны сроки реализации проекта.



- Необходимо контролировать график проведения мероприятий, запланированных в рамках экспертизы, и проследить, чтобы к концу июня она была завершена, - поставил задачу Олег Фурсов.



Отметим, в 2017 году в Самаре планируется ввести в эксплуатацию семь проблемных объектов долевого строительства, всего по области - восемь. В 2016 году было в столице губернии ввели в эксплуатацию 12 таких объектов.