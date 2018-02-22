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В Самаре ищут пострадавших от действий туристических компаний

В полицию поступило несколько заявлений от жителей города о мошенничестве сотрудников ООО «Альтаир» и ООО «Казагроторг». Компании оказывали туристические услуги под вывесками «Выгодно ТУР» и «Натали ТУР».

С 2014 по 2016 годы злоумышленники получили от своих клиентов от 15 до 200 тысяч рублей за приобретенные путевки. Однако люди на отдых поехать не смогли по вине туркомпаний. Ущерб оценивают в полмиллиона рублей. Возбуждены уголовные дела.

Сотрудники полиции просят тех, кто пострадал от действий представителей этих организаций, обращаться по телефонам: 8-937-653-88-17, 373-76-33, 373-76-34 (дежурная часть Управления МВД России по Самаре) или по телефону 020 (102 с мобильного федеральных операторов сотовой связи).  
Дата: 22 февраля 2018 , 10:41
144
Автор текста: Ксения Кармазина
Автор фото: 63мвд.рф
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