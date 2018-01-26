В Самаре ищут подрядчика на зимнее содержание Московского шоссе и Ново-Садовой в марте, ноябре и декабре нынешнего года

Подрядчику предстоит следить в зимнее время года на следующих участках Московского шоссе: от проспекта Кирова до Ракитовского шоссе (18 км), включая кольцевую развязку, от улицы Авроры до проспекта Кирова, включая кольцевую развязку, от Мичурина до Авроры и Ново-Садовой от улицы Полевой до Постникова Оврага.В число работ входят очистка проезжей части и обочины от снега и льда, обработка тротуаров, плиточного покрытия, а также остановок общественного транспорта вручную противогололедным материалом ( технической солью), уборка урн, очистка от снега дорожных знаков и пешеходных переходов.Работы по зимнему содержанию Московского шоссе и Ново-Садовой нужно будет проводить в марте, ноябре и декабре нынешнего года. Аукционы в электронной форме пройдут 15 февраля.