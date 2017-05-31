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В Самаре ищут подрядчика на восстановление фасада здания Самарского районного суда

Объект культурного наследия располагается на улице Куйбышева у площади Революции.
Согласно информационной карте аукциона, начальная цена контракта составляет 10,7 млн рублей. Деньги будут выделены из федерального бюджета.

В число работ входит восстановление первоначального облика фасада. Подрядчик должен будет провести демонтаж первоначальной кладки стен, столбов, колонн, сводов, арок, металлических решеток, оград, ворот, калиток, восстановить фасад здания ( укрепление расслоившейся кирпичной кладки, реставрация и воссоздание штукатурных фасадов по кирпичным поверхностям, изготовление и установка оконных и дверных коробок по старому образцу и т.д.). На эти цели планируется потратить 9,9 млн рублей. Кроме того, нужно будет провести необходимые работы по реставрации и ремонту фасада (разработать грунт, демонтировать каркас навесных конструкций, смонтировать кровельное покрытие и опорные стойки для пролетов, провести гидроизоляцию стен, провести облицовку ворот стальным профильным листом). Эти работы оцениваются в 743, 6 тысячи рублей.

Сообщается, что работы будут выполнены в рамках выборочного капитального ремонта с момента заключения контракта и по 30 ноября текущего года включительно.

Подрядчик должен будет предоставить гарантию на применяемые материалы, на выполняемые работы в течение 60 месяцев со дня подписания акта выполненных работ и будет обязан устранить выявленные дефекты.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 16 июня. Торги в электронной форме пройдут 23 июня. 

Фото 1920-х годов


Дата: 31 мая 2017 , 17:32
125
Автор текста: Анна Турова
Автор фото: samarsky.sam.sudrf.ru
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