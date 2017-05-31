В Самаре ищут подрядчика на восстановление фасада здания Самарского районного суда

Фото 1920-х годов





Согласно информационной карте аукциона, начальная цена контракта составляет 10,7 млн рублей. Деньги будут выделены из федерального бюджета.В число работ входит восстановление первоначального облика фасада. Подрядчик должен будет провести демонтаж первоначальной кладки стен, столбов, колонн, сводов, арок, металлических решеток, оград, ворот, калиток, восстановить фасад здания ( укрепление расслоившейся кирпичной кладки, реставрация и воссоздание штукатурных фасадов по кирпичным поверхностям, изготовление и установка оконных и дверных коробок по старому образцу и т.д.). На эти цели планируется потратить 9,9 млн рублей. Кроме того, нужно будет провести необходимые работы по реставрации и ремонту фасада (разработать грунт, демонтировать каркас навесных конструкций, смонтировать кровельное покрытие и опорные стойки для пролетов, провести гидроизоляцию стен, провести облицовку ворот стальным профильным листом). Эти работы оцениваются в 743, 6 тысячи рублей.Сообщается, что работы будут выполнены в рамках выборочного капитального ремонта с момента заключения контракта и по 30 ноября текущего года включительно.Подрядчик должен будет предоставить гарантию на применяемые материалы, на выполняемые работы в течение 60 месяцев со дня подписания акта выполненных работ и будет обязан устранить выявленные дефекты.Заявки на участие в аукционе принимаются до 16 июня. Торги в электронной форме пройдут 23 июня.