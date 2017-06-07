В Самаре ищут подрядчика на реставрацию здания городского департамента семьи, опеки и попечительства

Информация о соответствующем конкурсе размещена на официальном сайте госзакупок. Согласно проектной документации, начальная цена контракта составляет 5,4 млн рублей. Деньги будут выделены из бюджета города. В число работ входит ремонт и реставрация чердачного перекрытия кровли с заменой утеплителя, восстановление кирпичной кладки вентиляционных каналов и дымоходов, оконных конструкций, балконов по архивным чертежам и фотографиям в соответствии с научно-проектной документацией, изготовление кованых ворот с воссозданием декоративных деталей, а также реставрация и воссоздание штукатурки и окрасочной отделки по оконным откосам и стенам.Работы необходимо выполнить с момента заключения контракта до 10 октября текущего года. Аукцион в электронной форме состоится 4 июля. Стоит отметить, что это первый этап восстановительных работ в бывшем особняке Линева-Разина.