В Самаре ищут подрядчика на ремонт фасада главного корпуса академии Наяновой
Здание, расположенное на улице Молодогвардейской, 196, является объектом культурного наследия: до 1920-х годов здесь находилась вторая женская гимназия, а во время Великой Отечественной войны и позднее в здании размещался эвакогоспиталь № 3999, в который доставлялись раненые со всего Поволжья.
С 1993 года в стенах здания располагается главный корпус Самарской государственной областной академии имени Наяновой.
Согласно проектной документации, начальная цена торгов составляет 27,2 млн рублей. На деньги, которые будут выделены из областного бюджета, победителю торгов нужно будет отремонтировать главный фасад и крышу здания. Все необходимые работы должны быть выполнены с момента заключения контракта до 10 октября текущего года. Аукцион в электронной форме состоится 23 июня.
С 1993 года в стенах здания располагается главный корпус Самарской государственной областной академии имени Наяновой.
Согласно проектной документации, начальная цена торгов составляет 27,2 млн рублей. На деньги, которые будут выделены из областного бюджета, победителю торгов нужно будет отремонтировать главный фасад и крышу здания. Все необходимые работы должны быть выполнены с момента заключения контракта до 10 октября текущего года. Аукцион в электронной форме состоится 23 июня.
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