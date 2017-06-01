В Самаре ищут подрядчика на ремонт фасада главного корпуса академии Наяновой

С 1993 года в стенах здания располагается главный корпус Самарской государственной областной академии имени Наяновой.Согласно проектной документации, начальная цена торгов составляет 27,2 млн рублей. На деньги, которые будут выделены из областного бюджета, победителю торгов нужно будет отремонтировать главный фасад и крышу здания. Все необходимые работы должны быть выполнены с момента заключения контракта до 10 октября текущего года. Аукцион в электронной форме состоится 23 июня.