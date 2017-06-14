В Самаре ищут подрядчика на разработку проекта реконструкции второго участка Заводского шоссе

Начальная цена торгов составляет 11, 2 млн рублей. Деньги будут выделены из бюджета города. Подрядчику предстоит разработать проектную документацию реконструкции магистрали, учитывая разработанный план реконструкции первой очереди шоссе.Исходными данными для проекта реконструкции станут проект планировки и межевания территории, инженерно-геодезические, геологические и гидрометеорологические изыскания. При разработке проекта нужно будет учитывать тротуары, наружное освещение проезжей части, посадочные площадки, отстойно-разворотную площадку для пассажирского транспорта, парковки и благоустройство прилегающей территории в границах застройки. Само шоссе будет четырехполосным, общей протяженностью свыше 3,083 метра.Аукцион в электронной форме состоится 4 июля. Срок выполнения работ - в течение 7 месяцев с учетом получения положительных заключений государственной экспертизы по проектной и сметной документации. Предварительные варианты проекта и схем транспортных пересечений нужно будет согласовать с департаментом градостроительства Самары, департаментом развития автомобильных дорог областного минтранса, департаментом промышленной политики, транспорта и поддержки предпринимательства городской администрации и департаментом городского хозяйства и экологии администрации Самары до начала разработки проектной документации.