В Самаре ищут подрядчика на разработку проекта реконструкции второго участка Заводского шоссе
Речь идет про вторую очередь улицы от Авроры до 22 Партсъезда. Напомним, в настоящее время на первой очереди Заводского шоссе меняют инженерные коммуникации, дорожное полотно, а также устанавливают осветительные приборы.
Начальная цена торгов составляет 11, 2 млн рублей. Деньги будут выделены из бюджета города. Подрядчику предстоит разработать проектную документацию реконструкции магистрали, учитывая разработанный план реконструкции первой очереди шоссе.
Исходными данными для проекта реконструкции станут проект планировки и межевания территории, инженерно-геодезические, геологические и гидрометеорологические изыскания. При разработке проекта нужно будет учитывать тротуары, наружное освещение проезжей части, посадочные площадки, отстойно-разворотную площадку для пассажирского транспорта, парковки и благоустройство прилегающей территории в границах застройки. Само шоссе будет четырехполосным, общей протяженностью свыше 3,083 метра.
Аукцион в электронной форме состоится 4 июля. Срок выполнения работ - в течение 7 месяцев с учетом получения положительных заключений государственной экспертизы по проектной и сметной документации. Предварительные варианты проекта и схем транспортных пересечений нужно будет согласовать с департаментом градостроительства Самары, департаментом развития автомобильных дорог областного минтранса, департаментом промышленной политики, транспорта и поддержки предпринимательства городской администрации и департаментом городского хозяйства и экологии администрации Самары до начала разработки проектной документации.
Начальная цена торгов составляет 11, 2 млн рублей. Деньги будут выделены из бюджета города. Подрядчику предстоит разработать проектную документацию реконструкции магистрали, учитывая разработанный план реконструкции первой очереди шоссе.
Исходными данными для проекта реконструкции станут проект планировки и межевания территории, инженерно-геодезические, геологические и гидрометеорологические изыскания. При разработке проекта нужно будет учитывать тротуары, наружное освещение проезжей части, посадочные площадки, отстойно-разворотную площадку для пассажирского транспорта, парковки и благоустройство прилегающей территории в границах застройки. Само шоссе будет четырехполосным, общей протяженностью свыше 3,083 метра.
Аукцион в электронной форме состоится 4 июля. Срок выполнения работ - в течение 7 месяцев с учетом получения положительных заключений государственной экспертизы по проектной и сметной документации. Предварительные варианты проекта и схем транспортных пересечений нужно будет согласовать с департаментом градостроительства Самары, департаментом развития автомобильных дорог областного минтранса, департаментом промышленной политики, транспорта и поддержки предпринимательства городской администрации и департаментом городского хозяйства и экологии администрации Самары до начала разработки проектной документации.
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