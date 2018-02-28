В Самаре ищут подрядчика на летнее содержание Московского шоссе и Ново-Садовой

Подрядчику предстоит убирать (в том числе и вручную) проезжую часть и обочины, чистить тротуарную плитку, наводить порядок на остановочных павильонах, мыть дорожные ограждения и знаки, а также косить траву в газонах.Три аукциона оцениваются в 48, 3 млн рублей. Заявки на участие в них будут рассмотрены 12 марта.