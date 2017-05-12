В Самаре ищут подрядчика на демонтаж бассейна «Чайка» в Струковском парке
На эти цели из бюджета города планируется выделить 9,3 млн рублей.
В число работ входит разборка надземной части здания, устройство шпунтового ограждения, земляные работы (срезка кустарников, сбор строительного мусора, засыпка котлована с последующим уплотнением грунта), а также озеленение и благоустройство территории.
Аукцион в электронной форме состоится 5 июня. Все необходимые работы должны быть выполнены в течение двух месяцев с момента заключения контракта.
Напомним, бассейн «Чайка» был построен в 1959 году. Он стал первым крытым бассейном в нашем городе. Сейчас бассейн находится в разрушенном состоянии.
В число работ входит разборка надземной части здания, устройство шпунтового ограждения, земляные работы (срезка кустарников, сбор строительного мусора, засыпка котлована с последующим уплотнением грунта), а также озеленение и благоустройство территории.
Аукцион в электронной форме состоится 5 июня. Все необходимые работы должны быть выполнены в течение двух месяцев с момента заключения контракта.
Напомним, бассейн «Чайка» был построен в 1959 году. Он стал первым крытым бассейном в нашем городе. Сейчас бассейн находится в разрушенном состоянии.
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