В Самаре ищут подрядчика на демонтаж бассейна «Чайка» в Струковском парке

В число работ входит разборка надземной части здания, устройство шпунтового ограждения, земляные работы (срезка кустарников, сбор строительного мусора, засыпка котлована с последующим уплотнением грунта), а также озеленение и благоустройство территории.Аукцион в электронной форме состоится 5 июня. Все необходимые работы должны быть выполнены в течение двух месяцев с момента заключения контракта.Напомним, бассейн «Чайка» был построен в 1959 году. Он стал первым крытым бассейном в нашем городе. Сейчас бассейн находится в разрушенном состоянии.