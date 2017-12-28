В Самаре ищут подрядчика, который будет следить за порядком на Московском шоссе и Ново-Садовой

В их числе Московское шоссе (от Мичурина до подъезда к Самаре от трассы М-5 «Урал»), Ново-Садовая (от Полевой до проспекта Кирова), улица Демократическая (от Волжского шоссе до Ново-Садовой), Волжское шоссе (от Красноглинского шоссе до Московского шоссе), Красноглинское шоссе (от моста через реку Сок до Волжского шоссе), мостовой переход Кировский и улица Ташкенская (от Черемшанской до Демократической).В зимнее время года нужно будет вывозить снег, следить за подземными пешеходными переходами, обеспечивать ямочный ремонт покрытия. В теплое время года победитель торгов должен будет следить за озеленением дорог и за светофорами и линиями электроосвещения.Аукцион в электронной форме пройдет 18 января.