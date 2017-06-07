В Самаре ищут организатора Интернет-казино

По версии следствия, в мае 2017 года некий злоумышленник разместил в одном из домов на проспекте Металлургов персональные компьютеры с установленными на них программным обеспечением, позволяющим проводить азартные игры по Интернету. В помещении были установлены правила, согласно которым посетители играли на деньги. Расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия.