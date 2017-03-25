В Самаре ищут новые способы борьбы с незаконными уличными щитами

Появление незаконной рекламы - многолетняя проблема, с которой борются и городские власти, и представители легального сектора этого бизнеса.



На этой неделе в Торгово-промышленной палате Самарской области прошел круглый стол, посвященный противодействию самовольному размещению уличных щитов. На встрече присутствовали представители муниципалитета и региональных властей, правоохранители, а также игроки рекламного рынка.



Президент Торгово-промышленной палаты Валерий Фомичев отметил, что «серым» коммерсантам выгодно нарушать правила игры, но попытки обогатиться за чужой счет должны жестко пресекаться в интересах честных предпринимателей. К тому же средства недополучает городской бюджет, и опять-таки из казны выделяют деньги на демонтаж незаконных конструкций.



- Бизнес необходимо обязать четко следовать законодательству. Сегодня это особенно важно в связи с подготовкой города к предстоящему Чемпионату мира по футболу. Нужно обязательно навести порядок в наружной рекламе, - уверен Валерий Фомичев.



Руководитель городского комитета по наружной рекламе Александр Суконников сообщил: на улицах Самары расположено 1043 законных рекламных щита. Нелегальных конструкций по состоянию на март - чуть больше трех сотен.



- Чтобы ситуация улучшилась, прежде всего нужно усилить работу c полицией. Взаимодействие с правоохранителями приводит к положительной динамике, - считает Александр Суконников. - Вмешательство общественности тоже может быть эффективным. Проблему рекламы следует решать, как говорится, всем миром. Рассматривается вариант, чтобы часть полномочий по борьбе с незаконной рекламой передать администрациям районов. Это даст больше возможностей по сносу незаконных щитов.



Кстати, в недалеком будущем в Самаре планируется провести массовую ликвидацию незаконных конструкций. По словам руководителя комитета, на демонтаж уличных щитов выделено около 5 млн рублей. Потраченные на снос средства предполагается по максимуму взыскать с рекламораспространителей через суд.



Представитель одной рекламной компании Людмила Дорожкина заявила, что бизнес терпит убытки из-за нечестных конкурентов.



- Они устанавливают свою рекламу почти у каждого нашего щита. Прошу администрацию города оказать содействие в борьбе с ними. Давайте работать сообща, - сказала она.



Участники круглого стола резюмировали, что в борьбе с незаконной рекламой необходим комплексный подход. Из возможных ноу-хау - публично вести «черный список» и освещать деятельность «серых» предпринимателей в средствах массовой информации.