В Самаре ищут новые способы борьбы с незаконными уличными щитами
Появление незаконной рекламы - многолетняя проблема, с которой борются и городские власти, и представители легального сектора этого бизнеса.
На этой неделе в Торгово-промышленной палате Самарской области прошел круглый стол, посвященный противодействию самовольному размещению уличных щитов. На встрече присутствовали представители муниципалитета и региональных властей, правоохранители, а также игроки рекламного рынка.
Президент Торгово-промышленной палаты Валерий Фомичев отметил, что «серым» коммерсантам выгодно нарушать правила игры, но попытки обогатиться за чужой счет должны жестко пресекаться в интересах честных предпринимателей. К тому же средства недополучает городской бюджет, и опять-таки из казны выделяют деньги на демонтаж незаконных конструкций.
- Бизнес необходимо обязать четко следовать законодательству. Сегодня это особенно важно в связи с подготовкой города к предстоящему Чемпионату мира по футболу. Нужно обязательно навести порядок в наружной рекламе, - уверен Валерий Фомичев.
Руководитель городского комитета по наружной рекламе Александр Суконников сообщил: на улицах Самары расположено 1043 законных рекламных щита. Нелегальных конструкций по состоянию на март - чуть больше трех сотен.
- Чтобы ситуация улучшилась, прежде всего нужно усилить работу c полицией. Взаимодействие с правоохранителями приводит к положительной динамике, - считает Александр Суконников. - Вмешательство общественности тоже может быть эффективным. Проблему рекламы следует решать, как говорится, всем миром. Рассматривается вариант, чтобы часть полномочий по борьбе с незаконной рекламой передать администрациям районов. Это даст больше возможностей по сносу незаконных щитов.
Кстати, в недалеком будущем в Самаре планируется провести массовую ликвидацию незаконных конструкций. По словам руководителя комитета, на демонтаж уличных щитов выделено около 5 млн рублей. Потраченные на снос средства предполагается по максимуму взыскать с рекламораспространителей через суд.
Представитель одной рекламной компании Людмила Дорожкина заявила, что бизнес терпит убытки из-за нечестных конкурентов.
- Они устанавливают свою рекламу почти у каждого нашего щита. Прошу администрацию города оказать содействие в борьбе с ними. Давайте работать сообща, - сказала она.
Участники круглого стола резюмировали, что в борьбе с незаконной рекламой необходим комплексный подход. Из возможных ноу-хау - публично вести «черный список» и освещать деятельность «серых» предпринимателей в средствах массовой информации.
На этой неделе в Торгово-промышленной палате Самарской области прошел круглый стол, посвященный противодействию самовольному размещению уличных щитов. На встрече присутствовали представители муниципалитета и региональных властей, правоохранители, а также игроки рекламного рынка.
Президент Торгово-промышленной палаты Валерий Фомичев отметил, что «серым» коммерсантам выгодно нарушать правила игры, но попытки обогатиться за чужой счет должны жестко пресекаться в интересах честных предпринимателей. К тому же средства недополучает городской бюджет, и опять-таки из казны выделяют деньги на демонтаж незаконных конструкций.
- Бизнес необходимо обязать четко следовать законодательству. Сегодня это особенно важно в связи с подготовкой города к предстоящему Чемпионату мира по футболу. Нужно обязательно навести порядок в наружной рекламе, - уверен Валерий Фомичев.
Руководитель городского комитета по наружной рекламе Александр Суконников сообщил: на улицах Самары расположено 1043 законных рекламных щита. Нелегальных конструкций по состоянию на март - чуть больше трех сотен.
- Чтобы ситуация улучшилась, прежде всего нужно усилить работу c полицией. Взаимодействие с правоохранителями приводит к положительной динамике, - считает Александр Суконников. - Вмешательство общественности тоже может быть эффективным. Проблему рекламы следует решать, как говорится, всем миром. Рассматривается вариант, чтобы часть полномочий по борьбе с незаконной рекламой передать администрациям районов. Это даст больше возможностей по сносу незаконных щитов.
Кстати, в недалеком будущем в Самаре планируется провести массовую ликвидацию незаконных конструкций. По словам руководителя комитета, на демонтаж уличных щитов выделено около 5 млн рублей. Потраченные на снос средства предполагается по максимуму взыскать с рекламораспространителей через суд.
Представитель одной рекламной компании Людмила Дорожкина заявила, что бизнес терпит убытки из-за нечестных конкурентов.
- Они устанавливают свою рекламу почти у каждого нашего щита. Прошу администрацию города оказать содействие в борьбе с ними. Давайте работать сообща, - сказала она.
Участники круглого стола резюмировали, что в борьбе с незаконной рекламой необходим комплексный подход. Из возможных ноу-хау - публично вести «черный список» и освещать деятельность «серых» предпринимателей в средствах массовой информации.
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Последнее из раздела Лента новостей
25 марта 2017
589
25 марта 2017
336
25 марта 2017
174
25 марта 2017
136
25 марта 2017
157
25 марта 2017
259
24 марта 2017
229
25 марта 2017 , 20:39
589
Авария произошла сегодня около 10:00 на трассе М-5 в районе спуска к мосту через реку Крымза.
25 марта 2017 , 14:49
336
Преступление случилось в декабре 2016 года.
25 марта 2017 , 14:45
277
Инцидент произошел вечером 24 марта.
25 марта 2017 , 11:11
174
Участниками программы на днях стали первые группы.
25 марта 2017 , 10:57
175
Площадкой для демонстрации достижений юных горожан стали аудитории Самарского национального...
25 марта 2017 , 10:48
136
На днях состоялось торжественное награждение победителей городского фестиваля детских...
25 марта 2017 , 10:39
157
Появление незаконной рекламы - многолетняя проблема, с которой борются и городские власти, и...
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
27
28
29
30
31
1
2
27 февраля 2017
5949
1
Трагедия произошла 26 февраля в 19:20 в Похвистневском районе.
26 февраля 2017
5277
В самарскую полицию поступило сообщение о том, что в больницу с травмами головы доставлена...
9 марта 2017
4002
Глава Самары Олег Фурсов подписал постановление об оптимизации штата сотрудников городской...
12 марта 2017
3990
Возгорание было зафиксировано сегодня в 10:15. По сообщению пресс-службы областного ГУ МЧС...
2 марта 2017
1074
Возгорание началось 1 марта в 16:08 на ул. Газонной.
2 марта 2017
1135
Ювелирные изделия были задержаны на таможенном посту аэропорта «Курумоч». Их пытался...
1 марта 2017
1017
Директор муниципального предприятия «Инженерные системы» Сергей Арзамаскин...
27 февраля 2017
1808
21 февраля в поселке Усть-Кинельский сотрудники регионального УФСБ задержали 20-летнего...