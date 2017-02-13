В Самаре ищут мужчину, который напал на несовершеннолетнюю девушку

По данным регионального СУ СК, мужчина совершил действия сексуального характера в отношении 17-летней девушки и угрожал ей убийством. По факту преступления было возбуждено уголовное дело. До настоящего времени подозреваемый не установлен. СУ СКР распространил фото предполагаемого преступника.Приметы нападавшего мужчины: на вид 30-40 лет, рост примерно 165-170 см, худощавого телосложения с покатыми плечами, волосы темного цвета коротко стриженные, глаза темные, голова овальной формы, славянской внешности.Был одет: рубашка с длинным рукавом голубого цвета, застегивается на пуговицы, рубашка была не по размерам мужчины, примерно на 1-2 размера больше, джинсы черного цвета с потертостями в области передней поверхности ног, брюки также были на 1-2 размера больше, на брюках был ремень черного цвета с квадратной серебристо-золотой бляшкой.При наличии информации о предполагаемом преступнике и его местонахождении, просьба обращаться по телефонам: 373-74-06, 373-74-07, 956-23-01, 956-07-66, 995-91-38.