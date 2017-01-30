В Самаре ищут инвестора, который построит снегоплавильную станцию

Согласно информации, размещенной на официальном сайте www.torgi.gov.ru, в качестве концедента выступает городской департамент управления имуществом. По условиям соглашения концессионер обязуется вложить инвестиции в создание и пользование объектом. Предельный объем расходов составит 200 млн руб.Объем должен появиться в Железнодорожном районе Самары на Первом переулке. Срок строительства и введения объекта в эксплуатацию - 9 месяцев с моментазаключения соглашения. Общая площадь застройки с локальными очистными сооружениями и подъездными дорогами должна составить 6 341,6 кв. м. Срок концессионного соглашения составляет 15 лет. Заявки на участие принимаются до 15 марта текущего года.