В Самаре идет интенсивная расчистка улиц от снега
С аномальным интенсивным для марта снегопадом сейчас борются более 250 рабочих, задействовано 156 спецмашин.
Обильные осадки, прогнозируемые синоптиками, службы благоустройства Самары встретили в состоянии полной готовности. В первую очередь приводятся в порядок проезжие части, по которым пролегают маршруты общественного транспорта и осуществляется подъезд к учреждениям соцсферы и избирательным участкам.
В ночь на воскресенье на улицах города работали 256 спецмашин и 86 дорожных рабочих. Они убирали снег на дорогах, пешеходных переходах, тротуарах, остановочных площадках, «карманах» для подъезда общественного транспорта, лестничных сходах. Сейчас количество персонала увеличено втрое. В уборке улиц задействованы 156 машин. Параллельно с расчисткой улицы обрабатывают многокомпонентными противогололедными материалами – за сутки применено порядка 470 тонн реагентов. В ночную смену упор будет сделан не только на расчистку, но и на вывоз снега.
Этой зимой снегопадов в Самаре было меньше, чем прошлой, однако интенсивность их гораздо выше. Только 4 марта, когда на город обрушился сильный снегопад, выпало 42% месячной нормы осадков. Сегодня количество снежных осадков также аномально велико.
Самарские площадки для складирования снега заполнились уже более чем на 560 000 тонн - такое количество вывезли только с улично-дорожной сети. Для дальнейшего складирования снега уже выделены средства и заключен дополнительный контракт.
Напомним, все службы благоустройства и коммунальщики работают без выходных. В план работ включаются улицы во всех районах города. Он корректируется с учетом обращений жителей в соцсетях, а также в администрации внутригородских районов Самары, где ситуация находится на усиленном контроле административных комиссий.
Коммунальщики и дорожники обращаются к жителям с просьбой не оставлять на нерасчищенных обочинах автомобили. Они мешают максимально широкой расчистке дорог. В условиях метели и плохой видимости автомобилистов также призывают быть осторожными и соблюдать скоростной режим.
Обильные осадки, прогнозируемые синоптиками, службы благоустройства Самары встретили в состоянии полной готовности. В первую очередь приводятся в порядок проезжие части, по которым пролегают маршруты общественного транспорта и осуществляется подъезд к учреждениям соцсферы и избирательным участкам.
В ночь на воскресенье на улицах города работали 256 спецмашин и 86 дорожных рабочих. Они убирали снег на дорогах, пешеходных переходах, тротуарах, остановочных площадках, «карманах» для подъезда общественного транспорта, лестничных сходах. Сейчас количество персонала увеличено втрое. В уборке улиц задействованы 156 машин. Параллельно с расчисткой улицы обрабатывают многокомпонентными противогололедными материалами – за сутки применено порядка 470 тонн реагентов. В ночную смену упор будет сделан не только на расчистку, но и на вывоз снега.
Этой зимой снегопадов в Самаре было меньше, чем прошлой, однако интенсивность их гораздо выше. Только 4 марта, когда на город обрушился сильный снегопад, выпало 42% месячной нормы осадков. Сегодня количество снежных осадков также аномально велико.
Самарские площадки для складирования снега заполнились уже более чем на 560 000 тонн - такое количество вывезли только с улично-дорожной сети. Для дальнейшего складирования снега уже выделены средства и заключен дополнительный контракт.
Напомним, все службы благоустройства и коммунальщики работают без выходных. В план работ включаются улицы во всех районах города. Он корректируется с учетом обращений жителей в соцсетях, а также в администрации внутригородских районов Самары, где ситуация находится на усиленном контроле административных комиссий.
Коммунальщики и дорожники обращаются к жителям с просьбой не оставлять на нерасчищенных обочинах автомобили. Они мешают максимально широкой расчистке дорог. В условиях метели и плохой видимости автомобилистов также призывают быть осторожными и соблюдать скоростной режим.
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